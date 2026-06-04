شعر الذقن عند النساء.. متى يكون طبيعيا ومتى يستدعي زيارة الطبيب؟

تتفاجأ كثير من النساء، خاصة بعد سن الأربعين، بظهور شعرة أو أكثر في منطقة الذقن تبدو أكثر سمكاً وخشونة من المعتاد، ما يثير القلق والتساؤلات حول أسباب ظهور شعر الذقن عند النساء وما إذا كان يشير إلى مشكلة صحية.

ما سبب ظهور شعر الذقن عند النساء؟

وأكدت الطبيبة البريطانية الدكتورة راج أرورا أن ظهور بعض الشعيرات الخشنة في الذقن مع التقدم في العمر يعد أمراً شائعاً وطبيعياً لدى الكثير من النساء، وغالباً لا يكون مؤشراً على مرض خطير، إلا أن بعض الحالات قد تحتاج إلى استشارة طبية.



وبحسب الخبراء، تلعب الهرمونات دوراً رئيسياً في نمو الشعر الزائد لدى النساء، خاصة هرمونات الأندروجين مثل هرمون التستوستيرون، والذي يوجد لدى النساء أيضاً ولكن بمستويات أقل من الرجال.

ومع التقدم في العمر، خصوصاً خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث وبعده، تنخفض مستويات هرمون الإستروجين، ما يسمح للتستوستيرون بالتأثير بشكل أكبر على بصيلات الشعر، فيظهر الشعر الخشن في الذقن أو أعلى الشفة، بينما قد يصبح شعر الرأس أرق وأضعف.

ما سبب ظهور شعر الذقن عند النساء؟

متى يكون الشعر الزائد علامة على مشكلة صحية؟

ويشير الأطباء إلى أن النمو المفرط للشعر لدى النساء قد يكون أحياناً علامة على حالة تُعرف باسم "الشعرانية"، وهي نمو شعر خشن وكثيف في مناطق ترتبط عادة بالرجال مثل الوجه والصدر والبطن.

كما قد يرتبط الشعر الزائد ببعض المشكلات الصحية، أبرزها:

ـ متلازمة تكيس المبايض.

ـ اضطرابات الغدة الدرقية.

ـ مشكلات الغدة الكظرية.

ـ بعض الاضطرابات الهرمونية النادرة.

وتزداد احتمالية وجود مشكلة صحية إذا صاحب نمو الشعر أعراض أخرى مثل:

ـ اضطراب الدورة الشهرية.

ـ حب الشباب الشديد.

ـ تساقط شعر الرأس.

ـ زيادة سريعة في نمو الشعر.

ـ خشونة الصوت.

ما سبب ظهور شعر الذقن عند النساء؟

هل نتف شعر الذقن يزيد نموه؟

تنفي الدراسات الشائعة الاعتقاد بأن نتف الشعر أو حلقه يجعله أكثر كثافة أو سمكاً. ويؤكد الأطباء أن إزالة الشعر بالملقاط لا تؤدي إلى زيادة نموه، كما أن الحلاقة لا تجعل الشعر أكثر سماكة، لكنها قد تجعله يبدو أكثر خشونة عند النمو مجدداً بسبب طريقة قص الشعرة.

ما سبب ظهور شعر الذقن عند النساء؟

أفضل طرق التخلص من شعر الذقن

توجد عدة وسائل للتعامل مع شعر الذقن لدى النساء، منها:

ـ النتف باستخدام الملقاط للشعيرات الفردية.

ـ الشمع أو كريمات إزالة الشعر.

ـ الحلاقة عند الحاجة.

ـ تبييض الشعر الخفيف.

ـ إزالة الشعر بالليزر لتقليل نموه على المدى الطويل.

ـ التحليل الكهربائي (Electrolysis) لإزالة الشعر بشكل دائم في بعض الحالات.

ما سبب ظهور شعر الذقن عند النساء؟

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بمراجعة الطبيب إذا ظهر الشعر الزائد بشكل مفاجئ أو ازداد بسرعة، أو إذا انتشر في مناطق متعددة من الجسم، أو صاحبه اضطراب هرموني واضح، إذ قد تكون هناك حاجة لإجراء فحوصات وتحاليل للهرمونات لتحديد السبب وعلاجه.

ويؤكد الخبراء أن ظهور بعض الشعيرات في الذقن مع التقدم في العمر لا يعني وجود مشكلة خطيرة، بل يعد جزءاً طبيعياً من التغيرات الهرمونية التي تمر بها المرأة.