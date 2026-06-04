علامة يظنها الكثيرون بسيطة.. خبير يحذر من عرض قد يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

يعتقد كثير من الأشخاص، أن رعشة اليدين أمر طبيعي يحدث نتيجة التوتر أو الإرهاق أو التقدم في العمر، إلا أن استمرار الرعشة أو ظهورها مصحوبة بأعراض أخرى قد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية تستدعي الانتباه، وفي بعض الحالات قد تكون علامة مبكرة للإصابة بمرض باركنسون.

أعراض تشير إلى مرض باركنسون

وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، إن الرعشة لا تعني بالضرورة الإصابة بمرض باركنسون، لكنها من الأعراض التي يجب عدم تجاهلها إذا استمرت لفترات طويلة أو صاحبها تغيرات أخرى في الحركة والتوازن.

وأوضح القيعي في تصىيح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك مجموعة من العلامات التي قد تظهر في المراحل المبكرة من المرض، وتشمل:

ـ رعشة في اليد أثناء الراحة.

ـ بطء الحركة وصعوبة النهوض أو أداء الأنشطة اليومية.

ـ تيبس العضلات والمفاصل والشعور بآلام مستمرة.

ـ فقدان التوازن أو بطء المشي.

ـ تغير نبرة الصوت أو انخفاض تعبيرات الوجه.

ـ صعوبة الكتابة أو تغير شكل الخط بشكل ملحوظ.

ـ الشعور بالخمول وقلة النشاط دون سبب واضح.

أعراض تشير إلى مرض باركنسون

متى تصبح الرعشة مصدر قلق؟

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن الرعشة الناتجة عن التوتر أو الإجهاد غالبًا ما تكون مؤقتة وتختفي بزوال السبب، بينما تستدعي الرعشة المستمرة أو المتكررة تقييمًا طبيًا، خاصة إذا كانت تؤثر على الأنشطة اليومية أو تترافق مع أعراض عصبية أخرى.

أعراض تشير إلى مرض باركنسون

وأضاف القيعي، إلى أن الكثير من المرضى لا ينتبهون إلى الأعراض الأولى لمرض باركنسون، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص، رغم أن الاكتشاف المبكر يساعد بشكل كبير في التحكم بالأعراض وتحسين جودة الحياة وتأخير تطور المرض.

أعراض تشير إلى مرض باركنسون

أهمية التشخيص المبكر

وأكد القيعي أن مراجعة الطبيب عند ملاحظة أي من هذه العلامات تمنح فرصة أفضل للتشخيص المبكر ووضع خطة علاجية مناسبة، مشددًا على أن تجاهل الأعراض لفترات طويلة قد يحرم المريض من الاستفادة من التدخل المبكر.

أعراض تشير إلى مرض باركنسون

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الرعشة ليست دائمًا مؤشرًا على الإصابة بمرض باركنسون، لكنها رسالة من الجسم تستحق الانتباه، خاصة إذا كانت متكررة أو مصحوبة بتغيرات في الحركة والتوازن أو القدرة على أداء المهام اليومية.