ناقد رياضي: إسبانيا استحقت الفوز بكأس العالم بعدما أقصت أقوى المرشحين للقب

كشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر، أن أداء منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم كان غير متوقعًا، موضحًا أن منتخب إسبانيا معروف بأسلوبه الذي لعب به وهو الاستحواذ والضغط.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدرب إسبانيا يفكر قبل اللعب في حرمان الخصم من الاستحواذ على الكرة.



ولفت إلى أن أسلوب المنتخب الإسباني نجح في إقصاء فرنسا بنصف النهائي، موضحًا أن ميسي أمام إسبانيا لم يلمس الكرة في أول ثلث ساعة من المباراة لم يلمس الكرة سوى مرتين أو ثلاثة.



وأكد أن المنتخب الإسباني منظومة متكاملة على المستوى الدفاعي والهجومي والمدرب الحالي صنع بصمة معهم، ولذا يستحقون البطولة حيث إنهم تغلبوا على أكثر الفرق المرشحة للفوز باللقب.

