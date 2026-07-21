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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لوفيجارو: سباق الكرة الذهبية بات أكثر غموضاً عقب ختام كأس العالم 2026

لوفيجارو: سباق الكرة الذهبية بات أكثر غموضاً عقب ختام كأس العالم 2026
لوفيجارو: سباق الكرة الذهبية بات أكثر غموضاً عقب ختام كأس العالم 2026
أ ش أ

 أكدت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن السباق نحو الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام بات أكثر غموضاً وتعقيداً من أي وقت مضى، وذلك عقب ختام بطولة كأس العالم 2026 بتتويج المنتخب الإسباني باللقب للمرة الثانية في تاريخه .

وذكرت الصحيفة، في تقرير بثته اليوم (الثلاثاء) ، أنه كان من المتوقع أن يكون المونديال هو الفاصل في اختيار الأفضل، لكن البطولة اكتفت بإعادة خلط الأوراق دون إبراز مرشح مفضل بشكل جليّ ليخلف الفرنسي عثمان ديمبيلي في سجل الفائزين، خلال الحفل المقرر له في لندن يوم 26 أكتوبر المقبل.

واعتبرت أن خروج البطولة دون بطل فردي مطلق وضع الصحفيين المصوتين في حيرة؛ حيث تتوزع الحظوظ بين نجوم بارزين لكل منهم نقاط قوة وضغط، أمثال الفرنسي كيليان إمبابي، والإسبانيين لامين يامال ورودري، والإنجليزي هاري كين، بالإضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب باريس سان جيرمان الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، دون أن ينجح أي منهم في حسم المشهد تماماً.

واختتمت الصحيفة بالتذكير بالمعايير الثلاثة التي تحددها مجلة "فرانس فوتبول" لحسم التصويت للكرة الذهبية ، وهي: الأداء الفردي والحاسم، ثم الألقاب والإنجازات الجماعية، وأخيراً الروح الرياضية واللعب النظيف، متسائلة عن كيفية موازنة الصحفيين لهذه المعايير قبل الإعلان عن الفائز بالجائزة في خريف هذا العام.

صحيفة لوفيجارو الفرنسية جائزة الكرة الذهبية ختام بطولة كأس العالم 2026 المنتخب الإسباني

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