بإطلالة أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لفتت الفنانة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بأحدث إطلالة شاركتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة راقية جمعت بين البساطة والفخامة، لتنال إعجاب جمهورها ومحبي الموضة.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وظهرت هاندا أرتشيل مرتدية فستانًا طويلًا باللون البيج الفاتح، جاء بتصميم مجسم يبرز رشاقتها، مع تفاصيل من الدانتيل والتطريز الناعم أضفت لمسة أنثوية راقية على الإطلالة.

كما تميز الفستان بياقة مزينة بالكشاكش الشفافة عند منطقة الصدر، فيما اعتمدت النجمة التركية تسريحة شعر مرفوعة مع خصلات منسدلة على جانبي الوجه، وهو ما منحها مظهرًا ناعمًا وأنيقًا.

هاندا أرتشيل

وأكملت هاندا أرتشيل إطلالتها بحذاء كلاسيكي أبيض ذي كعب عالٍ، مع مجموعة من الإكسسوارات اللامعة البسيطة، بينما اختارت مكياجًا هادئًا ارتكز على إبراز ملامحها الطبيعية.

هاندا أرتشيل

وجاءت الصور في أجواء خارجية أنيقة خلال فترة المساء، حيث وقفت الفنانة التركية أمام جلسة عصرية بإطلالة عكست ذوقها المعروف في اختيار الأزياء الراقية التي تجمع بين البساطة والفخامة.

هاندا أرتشيل

وتحرص هاندا أرتشيل باستمرار على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وصورها، ما يجعلها واحدة من أبرز أيقونات الموضة والأناقة في تركيا والعالم العربي.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل