قطاع البريد بالصين يسجل إيرادات بأكثر من 136 مليار دولار أمريكي في النصف الأول

أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية الصينية للبريد أن قطاع البريد في الصين حافظ على نمو قوي في النصف الأول لعام 2026، مع ارتفاع إيرادات الأعمال بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي إلى 925.6 مليار يوان (حوالي 136.25 مليار دولار أمريكي).

وسجل قطاع التوصيل السريع إيرادات بلغت 771.41 مليار يوان خلال هذه الفترة بزيادة 7.3 بالمائة على أساس سنوي، حسب البيانات، التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وتعامل قطاع البريد مع 108.89 مليار طرد في الفترة بين يناير ويونيو الماضيين ، بزيادة 4.2 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ حجم التوصيل السريع 100.38 مليار طرد، مسجلا نموا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وعلى مستوى القطاعات، بلغ حجم خدمات التوصيل السريع داخل المدن 7.22 مليار شحنة، بانخفاض 8.4 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ التوصيل السريع بين المدن 91.01 بليون شحنة، بزيادة6.1 في المائة.

في يونيو وحده، حقق قطاع البريد 162.07 مليار يوان من إيرادات الأعمال التجارية، بزيادة 5 في المائة على أساس سنوي. وتعامل القطاع مع 19 مليار شحنة الشهر الماضي، بارتفاع 3.7 في المائة عن العام السابق.