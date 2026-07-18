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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة جاهزية مجمعات خدمات المواطنين بقرى صدفا تمهيدًا لتشغيلها

رئيس مركز ومدينة صدفا يتابع جاهزية مجمعات خدمات المواطنين تمهيدًا لتشغيلها
رئيس مركز ومدينة صدفا يتابع جاهزية مجمعات خدمات المواطنين تمهيدًا لتشغيلها
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ولا سيما مجمعات خدمات المواطنين، لضمان جاهزيتها للتشغيل ودخولها الخدمة في أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ودعم جهود التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي رئيس المركز، نفذت جولة ميدانية موسعة لمتابعة معدلات جاهزية مجمعات خدمات المواطنين بالوحدات المحلية القروية في أولاد إلياس، والبربا، والدوير، إلى جانب متابعة مجمع الخدمات الزراعي بقرية أولاد إلياس، وأعمال تطوير معمل الألبان، وذلك بمشاركة أحمد عبدالمالك أحمد نائب رئيس المركز، ومندوب وزارة الإنتاج الحربي، والمهندس مصطفى أبو الحسن مندوب جهاز تعمير سوهاج والمشرف على تنفيذ الأعمال، للوقوف على استكمال التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة تمهيدًا لتشغيل تلك المجمعات وتفعيل منظومة الخدمات الرقمية.

تضمنت الجولة مراجعة الموقف التنفيذي للتجهيزات الإدارية والفنية، والاطمئنان على جاهزية البنية التكنولوجية، واستكمال تجهيز المكاتب المخصصة لتقديم الخدمات الحكومية، إلى جانب متابعة إجراءات تفعيل المنظومة الإلكترونية والتأكد من استيفاء جميع متطلبات التشغيل، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة وفق أحدث النظم الإدارية.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال جميع التجهيزات والمتطلبات اللازمة للتشغيل الكامل، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل الخدمات الرقمية واستكمال إجراءات الربط والتشغيل، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحقيق الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

وأكد اللواء محمد علوان أن مجمعات خدمات المواطنين، التي يتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية داخل القرى، حيث توفر العديد من الخدمات في مكان واحد، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويوفر الوقت والجهد، ويعزز كفاءة منظومة الخدمات الحكومية في الريف المصري.

أسيوط التحول الرقمي أخبار أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعات المبادرة الرئاسية

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