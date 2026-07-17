إصابة سائق في انقلاب تريلا محملة بالبصل بـ الصحراوي الغربي أسيوط

أصيب سائق ، اليوم الجمعة، في حادث إنقلاب تريلا محملة بالبصل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب تريلا محملة بالبصل بالطريق الصحراوي الغربي ووجود مصاب.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة سائق التريلا وجرى نقله الى مستشفى القوصية المركزي.

فيما قامت الاجهزة التنفيذية برفع آثار الحادث من على الطريق وفتح الحركة المرورية أمام السيارات، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.