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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استرداد 2850 مترا أراضي أملاك الدولة وإزالة 12 تعديا

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، نجاح الأجهزة التنفيذية في استرداد 2850 متر مربع من أراضي أملاك الدولة، وإزالة 12 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي تُنفذ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفرض هيبة الدولة، واسترداد حقوقها، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لجميع أشكال البناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نُفذت في إطار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وأسفرت عن إزالة 12 حالة تعدي، شملت حالتي تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 2850 متر مربع، و8 حالات متغيرات مكانية على مساحة 715 متر مربع و4 أسهم زراعية، إلى جانب إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة سهمين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تنفذ قرارات الإزالة بكل حزم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا للجدول الزمني للموجة الـ29، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على أراضيها أو على الأراضي الزراعية، وأن الأجهزة التنفيذية تتعامل بصورة فورية مع جميع المخالفات والمتغيرات المكانية فور رصدها.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية والرصد الدوري للمتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان إزالة أي مخالفة في مهدها، ومنع تكرارها، وترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، وعدم التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن المحافظة تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858) و(0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، للإبلاغ عن أي مخالفات، بما يضمن سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسيوط محافظ أسيوط أراضي أملاك الدولة إزالة 12 حالة تعدي الأراضي الزراعية الموجة الـ29 لإزالة التعديات

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