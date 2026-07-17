أخبار التوك شو | موعد نتيجة الثانوية العامة 2026.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين.. والأرصاد تعلن حالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج الوطني لتحقيق استقرار أسعار السلع يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية من خلال تعاون بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن البرنامج يشمل إطلاق العلامة التجارية الموحدة "كاري أون" لتجميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، وتطوير منافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين، إلى جانب تطبيق مبادرة "سعر موحد" داخل أكثر من 3000 منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

أستاذ علوم سياسية: التصعيد الأمريكي ضد إيران يستهدف الضغط للعودة إلى المفاوضات

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران يمضي في اتجاه خطير، مشيرًا إلى أن استهداف البنية الأساسية داخل إيران جاء ضمن بنك أهداف معلن، بهدف الضغط على طهران والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية في قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف الرئيسي من الضربات الأمريكية هو محاولة إعادة إطلاق المسار التفاوضي وبناء مقاربة جديدة للحوار، لافتًا إلى أن إيران ترد على هذه التحركات في إطار تصعيد منضبط ونقل رسائل متبادلة بين الطرفين.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن المؤشرات الأولية

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل الشكاوى يتم التعامل معها من خلال غرفة العمليات بشكل عاجل في امتحان الثانوية العامة.وقال زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن "التعامل مع أي مخالفات في نفس اللحظة ولن نسمح بالإخلال بالنظام العام في امتحانات الثانوية العامة".



موعد صرف زيادة المرتبات 2026.. الحكومة تعلن الرواتب الجديدة بعد إقرار الموازنة

تصدر موعد صرف زيادة المرتبات 2026 محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الحكومة تطبيق زيادات جديدة على أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن موازنة العام المالي 2026-2027، في خطوة تستهدف تحسين مستويات الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية.

موعد صرف زيادة المرتبات 2026

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2026 ستُصرف متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، وذلك عقب إقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 واعتمادها من مجلس النواب.

محمد صلاح أمام 7 عروض كبرى.. وهذا الدوري الأقرب لضمه

كشف الناقد الرياضي حسن السعدني تفاصيل الوجهات المحتملة للنجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يدرس عددًا من العروض الأوروبية والعربية قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن محطته القادمة.

وقال حسن السعدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدوري التركي يعد من أبرز الوجهات المطروحة أمام محمد صلاح، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك سبع وجهات محتملة، بينها عرضان من الدوري السعودي عبر ناديي الاتحاد والأهلي، إلى جانب ثلاثة عروض من الدوري التركي عبر فنربخشة، وجالاتا سراي، وبشكتاش، موضحًا أن الأخير أبدى مرونة كبيرة في المفاوضات ورغبة قوية في ضم اللاعب.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 17 يوليو 2026.. استقرار البيضاء وتوقعات بانخفاض جديد

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، حالة من الاستقرار، بالتزامن مع توازن العرض والطلب وتوافر الأعلاف، وهو ما ساهم في استقرار حركة البيع والشراء، وسط توقعات باستمرار الهدوء السعري خلال الفترة المقبلة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة ما بين 74 و77 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك في الأسواق ومحال التجزئة بين 80 و87 جنيهًا للكيلو، وفقًا لاختلاف المنطقة وتكاليف النقل وهامش الربح.



أمطار الأسبوع المقبل.. الأرصاد تعلن حالة الطقس

تشهد حالة الطقس اهتمامًا واسعًا من المواطنين بشكل يومي، خاصة مع استمرار التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يصاحبها من ظواهر مناخية تؤثر على الأنشطة اليومية وحركة السفر والتنقل.

وكل يوم تقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بإصدار توقعاتها وتحذيراتها بشكل مستمر، لمساعدة المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب التعرض للمخاطر الناتجة عن الأحوال الجوية، سواء من ارتفاع الحرارة أو الشبورة المائية التي تظهر على معظم الطرق الصباحية والقريبة من الزراعات.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 17 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.59 جنيه

سعر الشراء: 50.49 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.00 جنيه

سعر الشراء: 57.87 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.31 جنيه

سعر الشراء: 68.16 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.47 جنيه

سعر الشراء: 13.44 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.77 جنيه

سعر الشراء: 13.74 جنيه.