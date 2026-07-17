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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار الأسبوع المقبل.. الأرصاد تعلن حالة الطقس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

تشهد حالة الطقس اهتمامًا واسعًا من المواطنين بشكل يومي، خاصة مع استمرار التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يصاحبها من ظواهر مناخية تؤثر على الأنشطة اليومية وحركة السفر والتنقل. 

وكل يوم تقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بإصدار توقعاتها وتحذيراتها بشكل مستمر، لمساعدة المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب التعرض للمخاطر الناتجة عن الأحوال الجوية، سواء من ارتفاع الحرارة أو الشبورة المائية التي تظهر على معظم الطرق الصباحية والقريبة من الزراعات.  

حالة الطقس
الأرصاد 

وأكدت منار غانم نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العالم يتأثر بالتغيرات المناخية ومصر تتأثر بها وبدأنا نرى أمطار في عز الصيف خلال السنوات الماضية .

حالة الطقس
الأرصاد 

وقالت منار غانم  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" بدأنا نرى فرص سقوط أمطار في مختلف المحافظات خلال فصل الصيف ".

أمطار الأسبوع المقبل

أمطار
الأرصاد 

وتابعت منار غانم :" خلال الفترة المقبلة سوف نعلن عن فرص سقوط أمطار في جنوب البلاد  ومن الوارد تعرض جنوب البلاد إلى فرص أمطار الأسبوع المقبل ".

وأكملت منار غانم :" هناك نسب رطوبة مرتفعة للغاية ومنذ بداية فصل الصيف حتى الآن لم نشهد موجات حارة شديدة لكن نسجل نسب رطوبة مرتفعة تزيد من الإحساس بالحرارة ".

ولفتت منار غانم :"  على المواطن متابعة النشرات الجوية بشكل يومي في ظل التغيرات المناخية التي نتعرض لها"، مضيفة:" الأسبوع المقبل سوف نشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة وتصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 37 درجة مئوية ". 
 

خريطة درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة):

القاهرة الكبرى والوجه البحري:
تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و37 درجة مئوية، في حين تتراوح المحسوسة بفعل الرطوبة بين 38 و39 درجة مئوية طوال الفترة.

السواحل الشمالية:
تسجل درجات الحرارة العظمى بين 31 و32 درجة مئوية، بينما تصل المحسوسة إلى ما بين 35 و36 درجة مئوية.

شمال الصعيد:
تشهد المنطقة طقسًا شديد الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 38 و40 درجة مئوية، بينما ترتفع المحسوسة لتسجل ما بين 40 و42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد:
الأشد حرارة خلال هذه الفترة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 42 و44 درجة مئوية، وتصل المحسوسة إلى ذروتها لتسجل ما بين 43 و45 درجة مئوية.

حالة الطقس الطقس التقلبات الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية التغيرات المناخية

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