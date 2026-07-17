وزير الري: استخدام الطاقة المتجددة بمختلف منشآت الوزارة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف منشآتها، وفي مقدمتها محطات الرفع، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل على المدى البعيد، بما يتوافق مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.0)، المعنية بتأهيل محطات الرفع والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.

كان وزير الري قد تلقى تقريرا من رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء المهندس مراد غالي، بشأن تفقده لأعمال تركيب ألواح طاقة شمسية بمحطتي رفع خور الحلة وزرنيج بمحافظة الأقصر.

وذكر التقرير أنه تم تنفيذ منظومة الألواح الشمسية أعلى مباني المحطة وفي المناطق المحيطة بها، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 700 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 87 كيلووات، بما يسهم في توفير جانب من الاحتياجات الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة، وتقليل الاعتماد على التغذية الكهربائية التقليدية.

وقال الدكتور سويلم إن هذه الأعمال المنفذة تأتي ضمن مشروع تحويل محطات رفع المياه إلى "محطات 2.0 الخضراء" التي تعتمد على الطاقة الشمسية بديلا عن الوقود الأحفوري، للمساهمة في تخفيف الأحمال على منظومة الكهرباء في مصر، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار الوزير إلى اعتماد وزارة الري على شباب المهندسين وقيادات الجيل الثاني لتطوير محطات رفع المياه، باعتبارهم القلب النابض الذي يضخ المياه في شبكة الترع والمصارف الممتدة إلى 55 ألف كيلومترا.

وقال سويلم إن تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل أحد المحاور المهمة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والإسهام في الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الأخضر، وتعزيز القدرة على التكيف مع تحديات التغيرات المناخية.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مختلف المشروعات والمنشآت التابعة لها، والتوسع في تطبيق الحلول الصديقة للبيئة، بما يعزز كفاءة الأداء التشغيلي لمنظومة الموارد المائية والري، ويواكب رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.