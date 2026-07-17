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بالدموع.. حكم نهائي كأس العالم ينهار بعد اختياره لإدارة موقعة الأرجنتين وإسبانيا
موعد مباراة نهائي كأس العالم بين الارجنتين وإسبانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليلة الحسم العالمية.. الأرجنتين وإسبانيا يكتبان فصلا جديدا في تاريخ كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي

على مسرح كرة القدم الأكبر في العالم، تتجه أنظار الملايين إلى النهائي المنتظر لبطولة كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، مع نظيره الإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات الإثارة والتاريخ، مباراة لا تحدد فقط بطل العالم، بل قد ترسم أيضًا ملامح الفائز بالكرة الذهبية لعام 2026، في صراع استثنائي بين الأسطورة ليونيل ميسي والموهبة الإسبانية لامين يامال.

نهائي ينتظره العالم

يشهد الأحد المقبل إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في أول نسخة من البطولة تُقام بمشاركة 48 منتخبًا.

ويأتي النهائي بعد نسخة استثنائية حفلت بالمفاجآت والمواجهات القوية، ليجمع بين منتخبين يملكان تاريخًا كبيرًا وطموحات مختلفة؛ فالأرجنتين تبحث عن كتابة فصل جديد في سجلها الذهبي، بينما تطمح إسبانيا لاستعادة أمجادها العالمية بعد غياب دام 16 عامًا.

كأس العالم

الأرجنتين حلم اللقب الرابع وكسر لعنة 64 عامًا

يدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة وهو يحمل لقب النسخة الماضية، واضعًا نصب عينيه الاحتفاظ بالكأس للمرة الثانية على التوالي، والتتويج باللقب الرابع في تاريخه.

وسيكون تحقيق هذا الإنجاز تاريخيًا، إذ سيكسر منتخب "التانجو" اللعنة التي استمرت منذ أن نجح المنتخب البرازيلي في الاحتفاظ بلقب كأس العالم بعد تتويجه بنسختي 1958 و1962، وهي سابقة لم تتكرر منذ أكثر من ستة عقود.

إسبانيا عودة الحلم بعد 16 عامًا

في المقابل، يخوض المنتخب الإسباني النهائي الثاني في تاريخه، باحثًا عن لقبه العالمي الثاني بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال جنوب إفريقيا 2010، عندما تغلب على هولندا بهدف أندريس إنييستا.

ويمثل الوصول إلى النهائي تأكيدًا لعودة "لا روخا" إلى واجهة الكرة العالمية، بقيادة جيل جديد يتصدره النجم الشاب لامين يامال، الذي أصبح أحد أبرز نجوم البطولة.

تاريخ المواجهات لا أفضلية لأحد

رغم المكانة الكبيرة للمنتخبين، فإن التاريخ يرفض منح الأفضلية لأي طرف فقد التقى المنتخبان في 14 مباراة سابقة، تقاسم خلالها كل منهما الانتصارات، بعدما حققت الأرجنتين الفوز في 6 مباريات، وفازت إسبانيا في 6 مواجهات أيضًا، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، ليأتي النهائي العالمي بمثابة "كسر التعادل" في سجل المواجهات المباشرة.

وتبقى أكبر نتيجة بين المنتخبين هي الانتصار الكاسح لإسبانيا بنتيجة 6-1 في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد عام 2018.

ميسي ويامال صراع الكرة الذهبية

لن يكون الصراع في النهائي على كأس العالم فقط، بل سيمتد إلى سباق الجوائز الفردية.

فالأنظار تتجه نحو المواجهة الخاصة بين ليونيل ميسي، الذي يسعى لإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته الأسطورية، ولامين يامال، النجم الإسباني الصاعد الذي يطمح إلى قيادة منتخب بلاده نحو المجد العالمي.

ويرى كثير من المتابعين أن نتيجة النهائي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خاصة بعد خروج أبرز المنافسين، وفي مقدمتهم الفرنسيون كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسيه، إضافة إلى الإنجليزيين جود بيلينجهام وهاري كين.

نهائي كان مؤجلًا قبل المونديال

المفارقة أن الجماهير كانت على موعد مع مواجهة بين المنتخبين قبل أشهر، عندما كان من المقرر إقامة مباراة "الفيناليسيما" بين بطل أوروبا وبطل كوبا أمريكا خلال شهر مارس الماضي، إلا أن الظروف الإقليمية والتطورات في الشرق الأوسط حالت دون إقامة اللقاء، ليؤجل القدر المواجهة إلى أكبر مسرح كروي في العالم.

موعد نهائي كأس العالم 2026

تقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 يوم الأحد 19 يوليو 2026، في ختام النسخة التاريخية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ويحظى النهائي باهتمام عالمي غير مسبوق، في ظل القيمة الفنية الكبيرة للمنتخبين، وما يحمله اللقاء من رهانات تاريخية على مستوى الألقاب والجوائز الفردية.

كم مرة شاركت إسبانيا في كأس العالم؟

يعد المنتخب الإسباني من أكثر المنتخبات حضورًا في نهائيات كأس العالم، إذ شارك في 17 نسخة من البطولة حتى مونديال 2026 وبدأت مشاركاته منذ نسخة 1934، وغاب عن عدد محدود من النسخ، قبل أن يصبح أحد القوى التقليدية في كرة القدم العالمية. 

ويبقى أبرز إنجازاته التتويج بلقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، إلى جانب وصوله إلى نهائي نسخة 2026، في سعيه لإضافة النجمة الثانية إلى قميصه.

ليلة ستبقى في الذاكرة

حين يطلق الحكم صفارة البداية، لن تكون مجرد مباراة كرة قدم، بل مواجهة بين جيلين، ومدرستين كرويتين، وتاريخين حافلين بالإنجازات وبين حلم الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب، وطموح إسبانيا لاستعادة عرش العالم، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ليلة قد تكتب واحدة من أجمل صفحات تاريخ كأس العالم.

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