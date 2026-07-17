حازم فرج: رشاقة مصطفى شوبير صنعت الفارق في كأس العالم 2026

أكد حازم فرج، حارس مرمى المقاولون العرب السابق، أن المستوى المميز الذي ظهر به مصطفى شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 لم يكن وليد الصدفة، مشيرًا إلى أن الرشاقة والمرونة والهدوء النفسي كانت أبرز العوامل التي قادت الحارس للتألق خلال البطولة.

وقال فرج، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن الرشاقة والمرونة اللتين يتمتع بهما مصطفى شوبير كانتا السبب الرئيسي وراء ظهوره اللافت في المونديال، إلى جانب الثبات الانفعالي الذي ظهر به في المواجهات الحاسمة.

وأضاف أن شوبير قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام منتخب الأرجنتين، حيث لعب بهدوء وثقة كبيرة رغم الضغوط، وهو ما انعكس على أدائه داخل الملعب وساهم في لفت الأنظار إلى قدراته الفنية.