الأهلي لا يمانع رحيل مصطفى شوبير.. ويحدد سقف الرواتب للاعبين

كشف محمد أبو علي، الناقد الرياضي، عن ترحيب النادي الأهلي برحيل مصطفى شوبير حال وصول عرض مناسب يليق بحارس المنتخب، مؤكدًا أن إدارة الكرة في القلعة الحمراء حددت سقفًا للرواتب خلال الفترة المقبلة.





وقال أبو علي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الأهلي بنسبة كبيرة أنهى صفقة منصف بقرار، كما يرحب حسين عموتة بشدة بوجود اللاعب ضمن صفوف الفريق».



وأضاف: «هناك نادٍ روسي تقدم بعرض لضم المغربي سفيان بنجديدة، لكن حسين عموتة متمسك بضم اللاعب واستمراره مع الأهلي خلال الفترة المقبلة».



وتابع: «زيزو حتى الآن متمسك باستكمال تعاقده مع النادي الأهلي، وما قدمه من أجل إتمام انتقاله يعزز من استمراره، ولا توجد عروض لرحيله حتى الآن».



وأشار: «مصطفى شوبير لم يتلقَّ عروضًا للاحتراف حتى الآن، لكن الأهلي لا يمانع رحيله حال وصول عرض يتناسب مع مكانته وما قدمه مؤخرًا مع المنتخب».



واختتم: «حددت إدارة الأهلي سقف الرواتب في الفريق خلال الفترة المقبلة عند 35 مليون جنيه كحد أقصى».