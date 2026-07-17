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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: زوجة بنجديدة تعطل صفقة انتقاله للأهلي

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الحسين عموتة المدير الفني للأهلي مُعجب بقدرات المهاجم المغربي سفيان بنجديدة لاعب المغرب الفاسي، وهناك رغبة في التعاقد معه رسميًا خلال الصيف الجاري.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: ما يعطل ملف انتقال بنجديدة إلى الأهلي هو زوجة اللاعب، خصوصًا أن اللاعب دائمًا يأخذ برأيها في أي خطوة جديدة، وهناك بالفعل تردد في الانتقال للدوري المصري.

وأضاف: الأهلي لازال يحاول ضم بنجديدة، والنادي توصل لاتفاقات رسمية مع اللاعب وناديه بالفعل، لكن ما يعطل الصفقة هي زوجة اللاعب.

وزاد: هناك بدلاء لصفقة بنجديدة بالفعل، ونسبة وجود نيتس جراديشار في صفوف الأهلي قليلة للغاية، رغم أن عموتة مُعجب بقدرات اللاعب وما يقدمه في تدريبات الفريق.

الإعلامي أمير هشام الحسين عموتة للأهلي لاعب المغرب الفاسي المهاجم المغربي الأهلي

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