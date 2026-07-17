رضا سليم وداري ينتظمان في مران الأهلي.. ومحاولات مستمرة لتسويق الثنائي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الثنائي المغربي رضا سليم وأشرف داري، انضما رسميًا لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهما يمثلان صداع كبير في رأس إدارة القلعة الحمراء.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: رضا سليم وأشرف داري منتظمان في مران الأهلي حاليا، ويتمسكان بالحصول على المستحقات المالية كاملة.

وأضاف: عصام سراج رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي يسعى بقوة في الفترة الحالية لتسويق اللاعبان خلال المرحلة المقبلة في ظل خروجهما من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الحسين عموتة.

وأتم: أخيرًا.. فإن عموتة مُعجب للغاية بقدرات علي محمود لاعب وسط الفريق والذي يقدم مستوى مميز خلال المرحلة المقبلة، ووصفه بأنه إضافة ممتازة لكتيبة الفريق في الموسم القادم.