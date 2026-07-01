الأهلي يتلقى عرضا ليبيا لضم رضا سليم.. وبنغازي يطلب الإعارة

تلقى النادي الأهلي عرضًا رسميًا من نادي أهلي بنغازي الليبي للتعاقد مع المغربي رضا سليم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء.

وبحسب مصدر، فإن النادي الليبي طلب ضم رضا سليم على سبيل الإعارة، بينما تدرس إدارة الأهلي العرض المقدم في الوقت الحالي، تمهيدًا لحسم موقفها النهائي.

وأشار المصدر إلى أنه في حال استقر الأهلي على رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي، فإن الاتجاه سيكون نحو بيعه بشكل نهائي، بدلًا من الموافقة على خروجه بنظام الإعارة.

ويأتي ذلك في إطار تحركات الأهلي لإعادة ترتيب قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط دراسة العروض المقدمة لعدد من اللاعبين لحسم ملفات الراحلين خلال الفترة المقبلة.