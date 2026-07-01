6 لاعبين في صفقة واحدة.. عرض تبادلي ضخم بين الأهلي والمصري على طاولة الحسم

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن تلقي إدارة القلعة الحمراء عرضًا لإبرام صفقة تبادلية كبيرة مع النادي المصري البورسعيدي، يجري دراستها خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن وسطاء اقترحوا إتمام صفقة بين الناديين تتضمن انتقال أربعة لاعبين من الأهلي إلى المصري، مقابل ضم لاعبين من الفريق البورسعيدي، بالإضافة إلى مقابل مالي.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن انتقال كل من مصطفى العش، وعمر الساعي، وأحمد رضا، ومحمد شكري إلى صفوف المصري، في حين يحصل الأهلي على خدمات الثنائي عبد الرحيم دغموم ومحمد مخلوف، إلى جانب حصوله على 30 مليون جنيه.

وأكد المصدر أن العرض لا يزال قيد الدراسة داخل النادي الأهلي، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن، في ظل تقييم الإدارة الفنية والرياضية لكافة جوانب الصفقة قبل حسم موقفها النهائي.