أحمد جلال: الأهلي يثق في المشاركة بدوري الأبطال.. و25 يوليو يوم الحسم

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال أن مجلس إدارة النادي الأهلي يثق في المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة، رغم إنهاء الفريق الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث.

وقال جلال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "خاص.. مجلس الأهلي يثق في المشاركة بدوري أبطال إفريقيا، في النسخة المرتقبة، رغم أن الفريق احتل المركز الثالث في الدوري المصري، وبالتالي ينتظر مشاركته في الكونفدرالية".

وأضاف جلال : "25 يوليو.. يوم الحسم في تحديد ممثلي مصر، في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية".

وكشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن أن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يبحث عدة سبل لإشراك النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، حال تعثر حصوله على الرخصة الأفريقية.

وقال جلال عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : خاص .. موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يبحث بعض السبل لإشراك النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، الموسم المقبل .. ومنها ابتكار كارت ذهبي للمشاركة".