شوبير يكشف آخر مستجدات ملف الراحلين عن الأهلي

كشف الإعلامى أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، آخر مستجدات ملف اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية: «واضح من بدرى أن الأهلى سيمدد إعارة العش وعمر الساعى للنادى المصرى، ولو أراد النادى شراءهما سيوافق الأحمر».



وأضاف: «محمد شكرى اقترب من الانتقال للمصرى، لكن لا تزال هناك محاولات من البنك الأهلى، ولكنه أصبح أقرب للمصرى، والأهلى يريد تسويق أحمد عيد بعد عدم مشاركته، فهل يعود للمصرى أم ينتقل لنادٍ آخر، كل الأمور ستتضح».



وواصل شوبير: «الحديث عن عروض أمريكية لإمام عاشور هو مجرد حديث مثل ما قيل عن مصطفى شوبير، ولم يصل الأهلى أى شيء للثنائي».

واختتم نجم الأهلى السابق حديثه: لا يوجد شيء رسمى لمصطفى شوبير، وهو نفسه أغلق الأمر حاليًا، وأغلق الحديث مع وكيله، ولا يوجد أى عرض رسمى لأى لاعب من الأهلى بالمنتخب باستثناء تريزيجيه، ومن الوارد أن تصل العروض بعد المونديال.