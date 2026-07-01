مفاجأة.. أكرم توفيق يكشف سبب تأخر انتقاله إلى الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل أكرم توفيق، لاعب الشمال القطري، مؤكدًا أن اللاعب تلقى اتصالًا من أحد مسؤولي نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية.

وقال محمود شوقي، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، إن مسؤولًا في بيراميدز تواصل مع أكرم توفيق بعدما اعتقد أن مفاوضات انتقاله إلى الأهلي قد تعثرت، وطلب منه التوقيع للنادي في حال فشل انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأضاف أن أكرم توفيق أوضح للمسؤول أن سبب تأخر إتمام الصفقة لا يتعلق بالمفاوضات مع الأهلي، وإنما بسبب عدم الانتهاء من تسوية مستحقاته المالية مع نادي الشمال القطري، مشيرًا إلى أن الأزمة في طريقها للحل.

وأوضح شوقي أن اللاعب أكد خلال الاتصال أن اتفاقه مع الأهلي تم بالفعل عن طريق مدير الكرة السابق سيد عبد الحفيظ، وأن تأخر الإعلان الرسمي يرجع إلى إنهاء بعض الإجراءات المالية المتعلقة بناديه الحالي.

ويترقب جمهور الأهلي تطورات موقف أكرم توفيق، في انتظار حسم الإجراءات النهائية الخاصة بانتقاله إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.