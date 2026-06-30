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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف حقيقة رفض الخطيب صفقة عودة أكرم توفيق

اكرم توفيق
اكرم توفيق
يارا أمين

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر منشور له على موقع “فيس بوك”، حقيقة ما يتردد بشأن رفض الكابتن محمود الخطيب لصفقة أكرم توفيق، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأوضح هشام أن اللاعب ما زال في مفاوضات مستمرة من أجل التسوية مع نادي الشمال القطري، مشيرًا إلى أن أكرم توفيق يتمسك بالانتقال إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن اللاعب تلقى عرضًا من نادي قطر القطري، بقيمة مالية تساوي ما يتقاضاه من فريقه الحالي، إلا أنه لا يزال يفضل العودة إلى الأهلي، في ظل رغبته في حسم مستقبله بما يتناسب مع طموحاته.

وأكد أمير هشام أن كل ما يتردد عن وجود رفض من جانب محمود الخطيب لإتمام الصفقة لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الملف ما زال مفتوحًا ولم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن

الإعلامي أمير هشام فيس بوك محمود الخطيب أكرم توفيق الأهلي

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