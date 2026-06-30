مباراة مثيرة.. المغرب ينتزع التعادل أمام هولندا بهدف قاتل ويفرض الأشواط الإضافية

نجح منتخب المغرب في خطف هدف التعادل أمام منتخب هولندا في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ليحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الوقت الأصلي، ويحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين لحسم بطاقة التأهل.

شهدت المواجهة إثارة كبيرة، حيث تمكن المنتخب الهولندي من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية والسبعين عن طريق كودي جاكبو، بعدما استغل فرصة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك.

ورغم تأخره في النتيجة، لم يفقد المنتخب المغربي الأمل، وواصل ضغطه حتى نجح عيسى ديوب في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الحادية والتسعين، ليشعل أجواء اللقاء ويمنح منتخب بلاده فرصة جديدة لمواصلة المنافسة خلال الوقت الإضافي.

تشكيل المنتخب المغربي

بدأ المنتخب المغربي المباراة بتشكيل ضم ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه أشرف حكيمي، وشادي رياض، وعيسى ديوب، ونصير مزراوي في خط الدفاع.

وفي خط الوسط شارك نائل بوعدي، وعز الدين أوناحي، وإبراهيم دياز، بينما قاد الهجوم كل من إسماعيل الصيباري، وبلال الخنوس، والعيناوي.

تشكيل المنتخب الهولندي

اعتمد المنتخب الهولندي على بارت فيربروجين في حراسة المرمى، وأمامه فيرجيل فان دايك، وناثان آكي، ويوريل هاتو، وفان هيكي، ورايان جرافينبيرج، وكودي جاكبو، وميكي فان دي فين، وبراين بروبي، وفرينكي دي يونج، ودينزل دومفريس، وسامرفيل.

مشوار مميز لأسود الأطلس

واصل المنتخب المغربي تأكيد أحقيته بالتواجد بين كبار المنتخبات في البطولة، بعدما قدم مستويات قوية منذ بداية مشواره. واستهل المنافسات بتعادل ثمين أمام منتخب البرازيل بهدف لكل فريق، ثم حقق فوزًا مهمًا على منتخب اسكتلندا بهدف دون رد، قبل أن يحسم تأهله إلى الدور الإقصائي بانتصار مثير على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليواصل كتابة مشوار مميز في كأس العالم ويؤكد قدرته على منافسة أقوى المنتخبات.