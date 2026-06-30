تشكيل هولندا أمام المغرب في كأس العالم 2026

أعلن المدير الفني لمنتخب هولندا، رونالد كومان، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة منتخب المغرب، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة مرتقبة تجمع المنتخبين فجر الثلاثاء، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية المتأهل إلى الدور التالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية، حيث يسعى المنتخب الهولندي إلى مواصلة مشواره في البطولة، بينما يطمح المنتخب المغربي إلى تحقيق إنجاز جديد والتأهل إلى دور الستة عشر.

التشكيل الأساسي لمنتخب هولندا

اعتمد رونالد كومان على تشكيل متوازن يجمع بين الخبرة والعناصر الشابة، حيث جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، فيرجيل فان دايك، يان فان هيكي، ناثان آكي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، ريان جرافنبرخ، ميكي فان دي فين.

خط الهجوم: كودي جاكبو، براين بروبي، سيس سومرفيل.

ويأمل الجهاز الفني أن ينجح هذا الثلاثي الهجومي في استغلال الفرص أمام المرمى، مع الاعتماد على قوة خط الوسط في فرض السيطرة على مجريات اللقاء.

قائمة البدلاء

تضم مقاعد البدلاء عددًا من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في أي وقت، وهم: روبن روفس، مارك فليكن، لوتشاريل جيرترويدا، ماتس فيفر، يوريل هاتو، مارتن دي رون، جاستن كلويفرت، تيجاني ريندرز، جوس تيل، تون كوبمينيرز، يورين تيمبر، فوت فيجورست، ممفيس ديباي، نوا لانج، ودونييل مالين.

مواجهة مرتقبة لحجز بطاقة التأهل

تُعد مواجهة هولندا والمغرب من أبرز مباريات دور الـ32، نظرًا لما يمتلكه المنتخبان من عناصر مميزة وطموحات كبيرة في البطولة. ويأمل المنتخب الهولندي في استغلال خبراته الكبيرة على الساحة العالمية لحسم اللقاء، بينما يدخل المنتخب المغربي المباراة بثقة كبيرة، سعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق تأهل جديد في كأس العالم.

وينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية ومليئة بالإثارة، في ظل التقارب الفني بين المنتخبين ورغبة كل طرف في انتزاع بطاقة العبور إلى الدور المقبل من منافسات مونديال 2026.