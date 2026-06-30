كأس العالم.. باراجواي تفاجئ ألمانيا بهدف إنسيسو في الشوط الأول

أنهى منتخب باراجواي الشوط الأول متقدمًا على نظيره الألماني بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب هيوستن، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاء هدف التقدم لمنتخب باراجواي في الدقيقة 42 عن طريق خوليو إنسيسو، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول، ويضع المنتخب الألماني أمام مهمة صعبة في الشوط الثاني من أجل العودة في النتيجة وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

ودخل منتخب ألمانيا اللقاء بعدما تصدر المجموعة الخامسة، حيث استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على كوراساو بنتيجة 7-1، ثم تغلب على كوت ديفوار بهدف دون رد، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام الإكوادور في ختام دور المجموعات.

وشهدت المباراة أيضًا إنجازًا تاريخيًا للحارس مانويل نوير، الذي خاض مباراته رقم 23 في نهائيات كأس العالم، لينفرد بصدارة قائمة أكثر لاعبي منتخب ألمانيا مشاركة في تاريخ البطولة، متجاوزًا لوثار ماتيوس وميروسلاف كلوزه، اللذين خاض كل منهما 22 مباراة.