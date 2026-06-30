تمسك قطري بالشرط الجزائي.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة علي علوان

كشفت قناة الكأس القطرية عن تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي المصري للتعاقد مع المهاجم الأردني علي علوان، لاعب نادي السيلية القطري، خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار مساعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوفها بعناصر هجومية مميزة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

مخاطبة رسمية من الأهلي

وبحسب ما أوردته القناة، فإن الأهلي تقدم بخطاب رسمي إلى إدارة نادي السيلية من أجل التفاوض على ضم علي علوان، بعد متابعة اللاعب والإعجاب بالإمكانات الفنية التي يمتلكها، والتي جعلته ضمن أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

العرض المالي لا يلبي مطالب السيلية

وأوضحت مصادر خاصة لقناة الكأس أن العرض المالي الذي تقدم به الأهلي لم يحظ بموافقة إدارة السيلية، حيث اعتبرت الإدارة أن القيمة المقدمة لا تتناسب مع قيمة اللاعب وإمكاناته، لتتمسك بالحصول على كامل قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد علي علوان، كشرط أساسي للموافقة على رحيله.

تمسك قطري بالشرط الجزائي

وأكدت المصادر أن إدارة السيلية لا تنوي الدخول في مفاوضات لتخفيض المقابل المالي، متمسكة بتفعيل بند الشرط الجزائي إذا ما أراد الأهلي إتمام الصفقة، وهو ما قد يدفع إدارة النادي المصري إلى إعادة تقييم موقفها سواء برفع العرض المالي أو البحث عن حلول تفاوضية خلال الأيام المقبلة.

انتظار لحسم المفاوضات

ويبقى ملف انتقال علي علوان إلى الأهلي مفتوحًا، في ظل رغبة النادي المصري في تعزيز صفوفه بلاعب يمتلك خبرات دولية وإمكانات هجومية مميزة، مقابل تمسك السيلية بحقوقه المالية كاملة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة جولات جديدة من المفاوضات، لحسم مستقبل اللاعب، سواء بإتمام انتقاله إلى الأهلي أو استمراره مع الفريق القطري في الموسم الجديد