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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أولى صفقات الأهلي الصيفية.. توقيع لمدة 5 سنوات

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يكثف النادي الأهلي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول بعد الموسم الماضي، الذي خرج فيه الفريق دون تحقيق أي بطولة، وهو ما ترتب عليه رحيل المدير الفني الدنماركي ييس توروب.

وكشف مصدر داخل النادي أن الأهلي أنهى اتفاقه مع علي محمود، لاعب وسط إنبي، وحصل على توقيعه لمدة خمسة مواسم، تمهيدًا لإتمام انتقاله رسميًا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح المصدر أن عصام سراج، مدير إدارة التعاقدات بالأهلي، عقد جلسة مع أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، لبحث تفاصيل الصفقة، في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكانات اللاعب وما قدمه مع الفريق البترولي خلال الموسم الماضي.

وأضاف أن مطالب إنبي للموافقة على بيع اللاعب تضمنت الحصول على 50 مليون جنيه نقدًا، إلى جانب استعارة أحد لاعبي الأهلي الذين لن يعتمد عليهم المدير الفني الحسين عموتة في الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق يشمل أيضًا عددًا من البنود الإضافية، أبرزها حصول إنبي على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، بالإضافة إلى مكافآت مالية مرتبطة بمشاركاته مع الأهلي، وانضمامه لمنتخب مصر الأول، وتحقيق البطولات المحلية والقارية.

ويواصل الأهلي العمل على تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، في إطار خطة إعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

عصام سراج الأهلي صفقات الاهلي

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