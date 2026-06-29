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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 ملايين دولار.. هل يوافق الأهلي على بيع إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
حسام الحارتي

تجدد اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.


 

وواصل لاعب وسط الأهلي لفت الأنظار في المونديال، بعدما سجل هدفًا مميزًا في مواجهة بلجيكا التي انتهت بالتعادل 1-1، ليساهم في تعزيز أسهمه داخل سوق الانتقالات.

ويرغب نادي نيوم السعودي في الحصول على خدمات إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مقابل 6 ملايين دولار وفقا موقع " africafoot " المتخصص فى تغطية الكرة الأفريقية


 


 

وأشار الموقع إلى أن إدارة النادي الأهلي غير مرضى واشترطوا 10 ملايين دولار، مقسمة إلى 8 ملايين دولار مبلغ ثابت ومليوني دولار مكافآت، مقابل الموافقة على أي صفقة انتقال محتملة.

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي يمتد لموسمين إضافيين، إلا أن إدارة النادي لا تمانع دراسة أي عرض رسمي يخص اللاعب، شريطة أن يكون المقابل المالي مناسبًا ويتوافق مع تطلعات النادي.

وكان اللاعب تلقى اهتمامًا من أندية خارجية خلال الفترات الماضية، قبل أن يتجدد الزخم حول مستقبله عقب تألقه في كأس العالم.

الحسم بعد نهاية مشوار الفراعنة

ومن المنتظر أن يؤجل إمام عاشور مناقشة مستقبله بشكل نهائي إلى ما بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في المونديال، في ظل تركيزه الكامل على مشوار الفراعنة في البطولة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب إيران في ختام دور المجموعات، حيث يسعى الفريق لتأكيد تأهله إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة مشواره في كأس العالم 2026.

الأهلي المونديال بلجيكا نادي نيوم السعودي إمام عاشور النادي الأهلي

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