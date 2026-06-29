إبراهيم حسن : مران منتخب مصر اليوم استعدادًا لمواجهة أستراليا في دور الـ32 بالمونديال

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، أن الفراعنة سيخوضون مرانهم اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية، الموافق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الاستعدادات لمواجهة منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي مساء الجمعة المقبل على ملعب دالاس بولاية تكساس، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في دور الـ32 بعدما أنهى منافسات دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، متساويًا في النقاط مع منتخب بلجيكا، لكنه حل وصيفًا بفارق الأهداف.