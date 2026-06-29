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الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم علي علوان.. والسيلية القطري يحدد 3 ملايين دولار للموافقة على البيع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم علي علوان.. والسيلية القطري يحدد 3 ملايين دولار للموافقة على البيع

علي علوان
علي علوان
حسن العمدة

بدأ النادي الأهلي تحركاته الرسمية للتعاقد مع المهاجم الأردني علي علوان، لاعب السيلية القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر مطلع أن إدارة الأهلي أرسلت مخاطبة رسمية إلى نادي السيلية القطري لفتح باب المفاوضات بشأن الحصول على خدمات اللاعب، الذي يحظى باهتمام الجهاز الفني بعد المستويات المميزة التي قدمها في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن نادي السيلية أبلغ الأهلي بموقفه المالي، حيث اشترط الحصول على 3 ملايين دولار للموافقة على بيع علي علوان خلال الميركاتو الصيفي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين الناديين، في ظل سعي الأهلي لتخفيض المقابل المالي، والوصول إلى صيغة اتفاق تُرضي جميع الأطراف، تمهيدًا لحسم الصفقة إذا تم التوصل لاتفاق نهائي.

النادي الأهلي الأهلي المهاجم الأردني علي علوان علي علوان السيلية القطري

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