صحيفة مغربية تكشف أول قرارات عموتة مع الأهلي.. تقييم القائمة وتأجيل حسم مصير الثلاثي المغربي

شرع المغربي الحسين عموتة في وضع أولى ملامح مشروعه الفني مع الأهلي، رغم عدم وصوله إلى القاهرة حتى الآن، حيث ينتظر أن يحضر خلال يومي 4 أو 5 يوليو المقبلين، قبل الإعلان الرسمي عن توليه قيادة الفريق.

وكشفت تقارير صحفية مغربية وتحديدا (صحيفة هسبريس) أن المدرب الجديد بدأ متابعة ملفات لاعبي الأهلي، من أجل تقييم القائمة الحالية وتحديد احتياجاته الفنية استعدادًا للموسم المقبل، سواء فيما يتعلق بالعناصر التي سيعتمد عليها أو اللاعبين المرشحين للرحيل.

وأوضحت التقارير أن عموتة فضل تأجيل حسم مستقبل بعض الأسماء إلى حين انطلاق فترة الإعداد، وفي مقدمتهم الثلاثي المغربي يوسف بلعمري، وأشرف داري، وأشرف بن شرقي، على أن يتخذ قراره النهائي بعد متابعتهم عن قرب.

وفي سياق متصل، أنهى المدرب المغربي اختيار أعضاء جهازه الفني المعاون، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات الرسمية وتوقيع العقود خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق بشكل كامل.