زوجة زيزو تثير الجدل بمنشور جديد في أحدث ظهور

شاركت هدى بهاء، زوجة اللاعب أحمد مصطفى زيزو، رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت زوجة زيزو بالتأييد على صورة جاء فيها: “لان الخيل قد قلت تحلت حمير الحي بالسرج الأنيق اذا ظهر الحمار بزي خيل تكشف أمره عند النبيق”.

ووجه أحمد زيزو، نجم الأهلي والمنتخب، رسالة للجماهير عقب التأهل لدور الـ32 بكأس العالم 2026.

وقال زيزو، في تصريحات تليفزيونية بعد التعادل مع إيران: “شرف وفخر عظيم التأهل، ومبروك للشعب المصري، يستحق الفرحة، ونحارب من أجلهم، والحمد لله على إسعاد الشعب المصري”.

وتابع أحمد مصطفى زيزو: “كنا نلعب من أجل الفوز، ولا أحد يعلم أين الخير، والحمد لله حققنا نتائج إيجابية وصعدنا بشكل يجعل الجميع فخورًا بنا”.

واختتم زيزو تصريحاته قائلًا: “سنحتفل اليوم مع المصريين، ومن الغد سنغلق على أنفسنا للتجهيز لمواجهة أستراليا”.