أفيلاي : لن أشجع هولندا ضد المغرب

أكد إبراهيم أفيلاي، لاعب منتخب هولندا السابق، أنه سيشجع منتخب المغرب في حال مواجهته نظيره الهولندي، مشيرًا إلى أن جذوره المغربية هي السبب الرئيسي وراء هذا الموقف.

وقال أفيلاي، خلال ظهوره على التلفزيون الهولندي، إنه لن يدعم هولندا في هذه المواجهة، موضحًا: "لن أشجع هولندا ضد المغرب، ففي هذه المباراة قلبي مع المغرب، لأن والديّ من هناك وجذوري مغربية".

وأضاف: "بالتأكيد، نشأت في هولندا وأنا ممتن جدًا لها، لكن وجودي في المنتخب الهولندي كان بسبب مستواي وأدائي، وليس لأنني شخص لطيف".

واختتم أفيلاي تصريحاته قائلًا: "عندما يُطرح عليّ هذا السؤال، أجيب من قلبي. وبعد المباراة سأكون سعيدًا للفائز، لكن إذا سُئلت أين يوجد قلبي أو تفضيلي، فالإجابة هي المغرب".