فرج عامر يكشف عن عرض نادي نيوم السعودي لضم إمام عاشور

كشف المهندس فرج عامر، عن مفاوضات داخل النادي الأهلي لضم اللاعب إمام عاشور من قبل نادي سعودي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: “‏بدأ نادي نيوم السعودي رسمياً مفاوضات مع الأهلي لضم إمام عاشور حيث قدم عرضاً مبدئياً بمبلغ ٤ ملايين دولار و ٢ مليون دولار كمكافآت”.

وتابع: “‏الأهلي اعتبر هذا العرض غير كافٍ وطلب مبلغ ٨ ملايين دولار بالإضافة إلى 2 مليون دولار مكافآت، للموافقة على الصفقة”.

ويعيش إمام عاشور حالة من التألق الفني في المونديال الحالي؛ إذ ترك الأول بصمته منذ ضربة البداية في دور المجموعات، وأحرز هدفا في شباك المنتخب البلجيكي، خلال مواجهة الجولة الأولى التي حسمها التعادل الإيجابي بهدف لمثله.