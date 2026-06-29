دان آدم تكسر صمتها وتتوعد المسيئين لحسام حسن بعد كأس العالم

وجهت دان آدم زوجة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل.

وكتبت دان عبر حسابها على فيسبوك: “تابعت الأيام اللي فاتت كم البوستات اللي في نوع من أنواع التطاول عليا والحقيقة أني أنا مش عايزة أتطرق للكلام الفارغ واللجان دي وعمري ما اقدر أبوظ فرحة الناس بالمنتخب المصري وبالعميد الكبير بتاعتنا حسام حسن وإلى الأن لم أتخذ أي إجراء قانوني ضد شخص أساء لي ولكن بعد البطولة لينا كلام تاني شكرا ليكوا ومش هتكلم في الموضوع تاني وياريت محدش يسألني فيه مرة تانية”.

وكانت قد احتفلت دان آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بالصعود لدور 32 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وشاركت دان مكالمة فيديو مع حسام حسن حرصت خلاله على تهنئته بالصعود والتأهل، ليوجه لها العميد رسالة شكر على دعمها، قائلا: “شكرا يا حبيبتي يا وش السعد ودايما ربنا يقدرني وافرح المصريين”.