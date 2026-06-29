قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ 9 أطفال من مأساة في سيارة حضانة بسوهاج | شاهد تصرّف السائق المعجزة
أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض لشهر المحرم 1448.. أدعية مستجابة للرزق وقضاء الحوائج
مع اشتداد الصيف .. هكذا تقلل استهلاك التكييف للكهرباء وتوفر 45% من الفاتورة
قرار يهم أصحاب المخابز.. تأجيل تطبيق الخصم المباشر على المخابز لـ 1 أغسطس
الحق بيع .. أسعار الذهب في مصر اليوم
وزير الصحة يعتمد مقترح تشكيل مجلس إدارة جديد لـ فاكسيرا
قرار بشأن وفاء مكي في قضية سب وقذف صحفية
حي الهرم يستجيب لشكاوى المواطنين ويرفع تراكمات القمامة بشارع بدوي سقارة | صور
تحرك برلماني عاجل لمواجهة فوضى البودكاست ومطالبات بإطار تشريعي لتنظيم الأوضاع
بعد موافقة البرلمان .. هل يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش؟
لقطة حصدت ملايين المشاهدات .. قصة التوأم الفاتن في كأس العالم 2026
ماريسكا مدربًا لـ مانشستر سيتي خلفا لـ جوارديولا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خلص الكلام.. إيناس جوهر تعلن اعتزالها اللقاءات التليفزيونية والإذاعية

إيناس جوهر
إيناس جوهر
محمد نبيل

أعلنت الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر اعتزالها العمل الإعلامي، مؤكدة أنها قررت التوقف نهائيًا عن الظهور في الحوارات الإذاعية والتليفزيونية، بعد مسيرة مهنية امتدت لسنوات طويلة في الإذاعة والتليفزيون.

وكشفت إيناس جوهر عن قرارها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، حيث كتبت: "خلص الكلام.. وحكينا الذكريات، ولا يتبقى إلا ما هو آت.. قررت اعتزال كل الحوارات الإذاعية والتليفزيونية، أرجوكم من غير أي زعل لأن مفيش حاجة تتقال."

ولم تكشف الإعلامية القديرة عن أسباب اتخاذها هذا القرار، مكتفية بالإعلان عن رغبتها في إنهاء مرحلة الظهور الإعلامي، بعد رحلة حافلة قدمت خلالها العديد من البرامج والحوارات التي تركت بصمة في الإعلام المصري.

وتعد إيناس جوهر واحدة من أبرز الإعلاميات في تاريخ الإذاعة والتليفزيون المصري، حيث قدمت على مدار مشوارها المهني العديد من البرامج التي استضافت خلالها كبار نجوم الفن والثقافة والسياسة، واشتهرت بأسلوبها الهادئ وحواراتها المميزة التي حظيت بتقدير الجمهور على مدار سنوات.

إيناس جوهر الإعلامية إيناس جوهر برامج إيناس جوهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

رئيس لبنان

لبنان : الرئيس عون يؤكد ضرورة بسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية

جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله

مضيق هرمز

الخارجية العمانية : مسقط وطهران تؤكدان التعاون في مجالات الملاحة

بالصور

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

صناع الـ Fan Zone يكشفون كواليس التجربة في صاحبة السعادة

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

بعد ما حدث لطارق التلمساني.. متى يكون تشوش الرؤية إنذارًا خطيرًا؟

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد