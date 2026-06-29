خلص الكلام.. إيناس جوهر تعلن اعتزالها اللقاءات التليفزيونية والإذاعية

أعلنت الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر اعتزالها العمل الإعلامي، مؤكدة أنها قررت التوقف نهائيًا عن الظهور في الحوارات الإذاعية والتليفزيونية، بعد مسيرة مهنية امتدت لسنوات طويلة في الإذاعة والتليفزيون.

وكشفت إيناس جوهر عن قرارها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، حيث كتبت: "خلص الكلام.. وحكينا الذكريات، ولا يتبقى إلا ما هو آت.. قررت اعتزال كل الحوارات الإذاعية والتليفزيونية، أرجوكم من غير أي زعل لأن مفيش حاجة تتقال."



ولم تكشف الإعلامية القديرة عن أسباب اتخاذها هذا القرار، مكتفية بالإعلان عن رغبتها في إنهاء مرحلة الظهور الإعلامي، بعد رحلة حافلة قدمت خلالها العديد من البرامج والحوارات التي تركت بصمة في الإعلام المصري.

وتعد إيناس جوهر واحدة من أبرز الإعلاميات في تاريخ الإذاعة والتليفزيون المصري، حيث قدمت على مدار مشوارها المهني العديد من البرامج التي استضافت خلالها كبار نجوم الفن والثقافة والسياسة، واشتهرت بأسلوبها الهادئ وحواراتها المميزة التي حظيت بتقدير الجمهور على مدار سنوات.