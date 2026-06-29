للعدالة وجه آخر.. أصابع الاتهام تتجه إلى فادي السيد بجريمة قتل نور إيهاب

يدخل مصطفى (فادي السيد) مرحلة أكثر تعقيدًا في أحداث مسلسل للعدالة وجه آخر، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه للتحقيق في قضية مقتل ميرنا (نور إيهاب) بعدما قادتهم تحريات جديدة إلى دائرة الاتهام عقب تتبع إشارة هاتفها المحمول واكتشاف تحركاتهم المثيرة للشك داخل الجامعة.

ويجد مصطفى نفسه في مأزق جديد بعدما تمكنت الشرطة من رصد هاتف ميرنا بعد اختفائه، لتكشف الإشارة أن الهاتف موجود داخل الجامعة، وهو ما يثير الشكوك حول الأشخاص المرتبطين بالقضية ومحاولاتهم إخفاء أي دليل يدينهم. ويزيد تورط مصطفى بعدما تكشف كاميرات المراقبة صعوده إلى سطح الجامعة برفقة يوسف ولينا في نفس توقيت ظهور إشارة الهاتف.

وتتجه الأنظار إلى مصطفى ومعه يوسف ولينا باعتبارهم المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، قبل أن يتم القبض عليهم للتحقيق معهم.

وكان مصطفى قد تورط سابقًا في إخفاء تفاصيل الواقعة بعدما ساعد يوسف في دفن جثة ميرنا، عقب العثور عليها مقتولة بجواره وشكه في ارتكابه الجريمة، قبل أن تنكشف الجثة وتبدأ التحقيقات التي تزيد من حالة التوتر والخوف بين الثلاثة.

ومع تصاعد الأحداث، يبدو أن مصطفى يحاول البحث عن مخرج يحميه من السقوط الكامل، خاصة مع تضييق الخناق عليهم وكشف المزيد من الأسرار المرتبطة بالجريمة خلال الحلقات المقبلة.

مسلسل للعدالة وجه آخر

مسلسل للعدالة وجه آخر من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو وإنتاج محمد مشيش، ويشارك فادي السيد في بطولته مع النجم ياسر جلال وأروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، عابد عناني ومينا نبيل.