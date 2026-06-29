خالد العبدالله يطلق أغنيته الجديدة من قلتلك

أطلق الفنان الإماراتي خالد العبدالله، أغنيته الجديدة "من قلتلك" ، كلمات ذهب وألحان غيث محمد وتوزيع حسام كامل، وتعد الثالثة في مسيرة العبدالله الذي حرص من خلال أعماله الأولى التأكيد على تميز صوته باللون الرومانسي مؤكداً بأنه يعمل على تقديم أغنيات أكثر تنوعاً في المستقبل القريب.

كشفت خالد العبدالله عن تفاؤله بنجاح أغنية "من قلتلك"، التي أرفقها بفيديو كليب مزج فيه بين التصوير الحي والذكاء الاصطناعي حيث عكس المخرج ساري منير اللون الرومانسي الذي يميز الأغنية في مشاهد خلابة وأجواء ساحرة، تحمل القيمة الفنية المتميزة، والنتيجة تجربة موسيقية فريدة فنيًا، تبلورت في شكل أغنية طربية تعيش في مخزون ذاكرة ووجدان الجمهور.

أغنية من قلتلك

وأشار العبدالله إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، مع الكلمات الرشيقة، مؤكدًا حماسه الشديد لتقديم المتميز والأفضل من خلال تجربة رائعة، مع حرصه في أغنياته وأعماله الفنية، ان يسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبل، متمنيًا أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربي.

وحول اختياره الون الرومانسي كانطلاقة فنية قال: لا يختلف اثنان على مكانة الأغنية الرومانسية في منطقتنا العربية، ولكن أسعى لتقديم كل الألوان الموسيقية في أعمالي القادمة.

وقد حققت أغنية "من قلتلك" تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا منذ اللحظات الأولى، وتناقلها عشاق خالد العبدالله عبر مختلف المنصات، وسط إشادة لافتة بالإنتاج الضخم وجودة التنفيذ، سواء على مستوى الكلمات أو الموسيقى أو الصورة، ليُضاف العمل إلى سلسلة نجاحات خالد العبدالله الذي يثبت في كل مرة أنه قادر على الإبداع والتجدّد.