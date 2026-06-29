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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الإذاعة المصرية تحتفي بذكرى ثورة 30 يونيو بخريطة برامجية شاملة تحت شعار "صباح الأمل والعمل والنجاح للوطن"

الإذاعة المصرية تحتفي بذكرى ثورة 30 يونيو بخريطة برامجية شاملة تحت شعار "صباح الأمل والعمل والنجاح للوطن"
الإذاعة المصرية تحتفي بذكرى ثورة 30 يونيو بخريطة برامجية شاملة تحت شعار "صباح الأمل والعمل والنجاح للوطن"
أ ش أ

أعلن رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني، عن خريطة برامجية خاصة تحتفي بها جميع شبكات الإذاعة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو، تحت شعار "صباح الأمل والعمل والنجاح للوطن".

وأكد البسيوني أن الثورة مثلت نقطة تحول تاريخية أنقذت مصر وأبعدتها عن مسار الإرهاب والانهيار إلى طريق الأمن والأمان والازدهار، مشيراً إلى أن الإذاعة المصرية تسخر كل إمكانياتها لإبراز إنجازات الثورة ودور المواطن في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن إذاعة البرنامج العام تقدم تغطية خاصة تتضمن برامج "صباح الخير يا مصر"، و"حديث الصباح" بعنوان "بناء الأوطان"، و"لؤلؤة من السنة" حول "البر بالأوطان"، و"بره الصندوق" عن الإنجازات غير المسبوقة للثورة رغم التحديات ودور المواطن، و"منتصف النهار" مع أستاذ تاريخ للحديث عن بناء مصر الحديثة والحفاظ على مكتسبات الثورة، و"مساء الخير يا مصر"، إلى جانب "إلى ربات البيوت" حول "30 يونيو والمواطنة" و"30 يونيو والحماية المدنية"، وبرنامج "طوق نجاة" الذي يتناول ما فعلته جماعة الإخوان من إرهاب وتهديد وسيناريو حكمهم، فضلاً عن حلقة خاصة من برنامج "استنى أقولك".

وأضاف أن شبكة صوت العرب تقدم سلسلة فقرات تحت عنوان "الوطن" تشمل "أغاني اليوم"، و"حدث في مثل هذا اليوم"، و"صباح الخير يا عرب"، و"ساعة هواء" لملف إنجازات 30 يونيو، و"أسرتي العربية" عن مكتسبات الأسرة من ذوي الإعاقة، و"كان والآن: مصر التي في خاطري"، و"الرواق"، و"سباق الأغنيات" لأغاني الثورة الوطنية.

وأشار إلى أن إذاعة الشرق الأوسط تقدم برامج "ما تخافوش على مصر" حول مشروعات التنمية في سيناء بعد القضاء على الإرهاب، و"بالأرقام" مع الخبير الاقتصادي إيهاب الدسوقي عن تطور الاقتصاد ومشروعات العاصمة الإدارية ورأس الحكمة، و"بداية" عن إنجازات القضاء على العشوائيات وتطوير الطرق والكباري، و"كلام النهاردة" عن الأعمال الفنية التي تناولت 30 يونيو، و"لسه الأغاني ممكنة" بأغان وطنية، إلى جانب نقل احتفالية دار الأوبرا المصرية.

ولفت إلى أن شبكة الشباب والرياضة تخصص فترات مفتوحة، منها "النهار من أوله"، و"صباحكو رياضة"، و"عيشها ببساطة"، و"108 شارع الشباب"، لاستضافة الشباب والعمال والرياضيين والحديث عن مكتسباتهم بعد الثورة.

كما أوضح أن شبكة القرآن الكريم تنقل احتفالاً على الهواء من مسجد الليث بن سعد بعد صلاة المغرب، إلى جانب فترة مفتوحة بعنوان "الإسلام والحياة" حول "معية الله ومعناها في بناء الأوطان"، وبرامج "كتابات إسلامية"، و"الدين القيم"، و"الأسرة والمجتمع".

وأضاف أن شبكة الإذاعات الموجهة تقدم حديثاً خاصاً بكل اللغات بعنوان "30 يونيو نقطة التحول نحو الاستقرار والبناء"، وبرنامج "30 يونيو صوت الوطن" بالخدمات العربية، وفترة خاصة بالبرنامج العبري.

وأشار إلى أن الشبكة الثقافية تقدم برنامج "التاريخ في الميزان"، وباقات موسيقية وكلاسيكيات ومؤلفات مصرية، إلى جانب فترات مفتوحة باللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية واليونانية والأرمنية.

وأوضح أن شبكة الإذاعات الإقليمية تقدم تغطيات وبرامج خاصة عبر إذاعات القناة والقاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وشمال سيناء والوادي الجديد، فيما تقدم الإذاعة التعليمية برامج "زي النهاردة"، و"فكرة لمصر"، و"أديو راديو" لتوعية الطلاب بقيمة المناسبة.

واختتم البسيوني تصريحاته بالتأكيد على أن إذاعة البرنامج العام وجميع الشبكات ستظل منبراً لصوت الشعب، تعكس إرادته في البناء والتنمية، وتحتفي بكل ما يرسخ الانتماء وحب الوطن.

رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني جميع شبكات الإذاعة المصرية ذكرى ثورة 30 يونيو

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