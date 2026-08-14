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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بلاعة صرف تبتلع 6 مواطنين في يوم واحد.. كواليس الحادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

شهدت قرية الشهداء التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية حادثًا مأساويًا أودى بحياة 3 من عمال الصرف الصحي، بعدما سقطوا داخل بالوعة صرف صحي أثناء قيامهم بأعمال التطهير، في واقعة خيم عليها الحزن وأثارت تساؤلات حول إجراءات السلامة أثناء تنفيذ مثل هذه الأعمال.
 

بلاغ أمني وتحرك سريع لموقع الحادث

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بسقوط 3 عمال داخل بالوعة صرف صحي بقرية الشهداء، التابعة لقرية بحر البقر بمركز الحسينية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية إلى موقع الحادث، برفقة عدد من سيارات الإسعاف، للتعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما بدأت محاولات استخراج العمال من داخل البالوعة.

أسماء ضحايا حادث الصرف الصحي

أسفر الحادث عن مصرع كل من هاني إبراهيم محمد إبراهيم، 26 عامًا، وشقيقه أحمد إبراهيم محمد، 27 عامًا، وحسن محمد السيد، 27 عامًا، نسيبهما، وجميعهم من المقيمين بقرية الاتحاد التابعة لمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وبحسب التحريات الأولية وشهادات عدد من الأهالي، كان العمال يقومون بأعمال تطهير البالوعة عندما اختل توازن أحدهم وسقط بداخلها، وحاول العاملان الآخران إنقاذه، إلا أنهما سقطا معه، لتنتهي محاولات الإنقاذ بفاجعة أودت بحياة الثلاثة.

انتشال الجثامين ونقلها إلى المستشفى

تمكنت القوات المختصة، بمساعدة الأهالي، من استخراج جثامين العمال الثلاثة من داخل البالوعة، حيث جرى نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وأشارت المعاينات والتحريات الأولية إلى أن الوفاة جاءت نتيجة الإصابة بأسفكسيا الغرق، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الحادث والوقوف على تفاصيله كاملة.
 

النيابة تحقق في ملابسات الواقعة

من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت التصريح بدفن جثامين الضحايا عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، للتأكد من أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ظروف وملابسات الحادث.

وتأتي هذه الإجراءات للوقوف على كيفية وقوع الحادث ومدى الالتزام باشتراطات السلامة أثناء تنفيذ أعمال تطهير وصيانة غرف وبالوعات الصرف الصحي.

واقعة أخرى داخل غرفة صرف صحي بسوهاج

وفي سياق منفصل، شهدت محافظة سوهاج واقعة أخرى مرتبطة بسقوط 3 أشخاص داخل إحدى غرف الصرف الصحي بالقرب من كوبري الكسرة بطريق العوامر – بيت داود بدائرة مركز جرجا.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن غرفة الصرف كانت ضمن مشروع يتم تنفيذه وقيد التجارب التشغيلية بواسطة إحدى شركات المقاولات، وتحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أن الغرفة ليست تابعة للشركة.

وتمكنت الجهات المختصة من استخراج جثامين المتوفين الثلاثة من داخل غرفة الصرف الصحي، بينما استمرت التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث.

وتعيد هذه الحوادث المؤلمة إلى الواجهة أهمية الالتزام الصارم بإجراءات السلامة عند التعامل مع بالوعات وغرف الصرف الصحي، خاصة أن العمل داخلها قد ينطوي على مخاطر شديدة لا تظهر للعين المجردة.

الشرقية صرف صحي الشهداء الحادث النيابة العامة

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