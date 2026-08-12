القبض على المتهمين بتفريغ سيارة محملة بالصرف الصحي في مجرى مائي بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، يظهر خلاله قيام قائد سيارة نقل مياه صرف صحى " بدون لوحات معدنية " بتفريغ حمولتها بأحد المصارف المائية التى تمر بين الأراضى الزراعية بقنا.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية وبدون ترخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" – مالك السيارة " سائق" – مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 8 / الجارى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.