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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نائب محافظ الغربية يبحث مع الأوقاف تعزيز التعاون التوعوي ونشر الوعي الديني

نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، فضيلة الشيخ الدكتور محمد نبيل أبوالخير، مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، وفضيلة الشيخ السيد تركي، مدير الدعوة بالمنطقة، إيهاب زغلول، المنسق الإعلامي لوعظ الغربية، وذلك في إطار جهود التعاون المشترك لتنفيذ البرامج التوعوية ونشر الوعي الديني الصحيح في مختلف المؤسسات، بالتعاون مع المبادرات التنموية التي تنفذها محافظة الغربية.

تعاون محافظة الغربية 

وأشاد نائب محافظ الغربية بالجهود التي تبذلها منطقة وعظ الغربية بالأزهر الشريف في مجال التوعية المجتمعية، ولا سيما تنظيم الملتقى الفكري الأول بعنوان «الطلاق.. أحكام فقهية وآثار جانبية»، الذي استهدف تعزيز دور الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها واستقرار أفرادها، بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي.

توصيات الملتقي الأزهري 

كما أشاد بتوصيات الملتقى، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين منطقة وعظ الغربية وكافة المديريات والجهات التنفيذية بالمحافظة، والعمل على تحويل هذه التوصيات إلى برامج ومبادرات ميدانية قابلة للتنفيذ، بما يحقق أكبر استفادة للمجتمع ويدعم جهود الدولة في حماية الأسرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

تحرك تنفيذي 

من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ د. محمد نبيل أبوالخير عن خالص شكره وتقديره للمهندس حسام الدين عبده على حسن الاستقبال والتعاون المثمر، مؤكدًا حرص منطقة وعظ الغربية على مواصلة التعاون مع محافظة الغربية ومختلف الجهات التنفيذية، وتنسيق الأدوار وتضافر الجهود بما يدعم العمل المؤسسي، ويسهم في تحقيق رسالة الأزهر الشريف في نشر الوعي الديني الصحيح وخدمة المجتمع.

وفي ختام اللقاء، قامت منطقة وعظ الغربية بتقديم درع المنطقة إلى نائب محافظ الغربية، تقديرًا لجهوده ودعمه لجهود التعاون والتكامل بين المؤسسات، ودوره في تعزيز العمل المشترك لخدمة أبناء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي منطقة وعظ الأزهر نائب محافظ الغربية

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