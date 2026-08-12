إخلاء سبيل رجل أعمال على ذمة التحقيقات في الاتجار بالنقد الأجنبي بالمحلة

قرر رئيس نيابة ثالث المحلة بمحافظة الغربية اليوم من اخلاء سبيل رجل أعمال شهير في واقعة الاتجار بالنقد الأجنبي بكفالة مالية كبيرة علي ذمة التحقيقات.

اخلاء سبيل

وكان ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا تمكنوا من ضبط "و.ا"49 سنة رجل أعمال وتاجر مفروشات شهير بتهمه الثراء الفاحش والإتجار في النقد الأجنبي بمدينة المحلة الكبرى.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بتوافر معلومات حول قيام رجل الأعمال بالإتجار في العملة والنقد الأجنبي وظهور ملامح الثراء الفاحش في معاملاته التجارية من خلال شراء العقارات والاستثمار في مجالات المولات التجارية.

الاتجار بالنقد الأجنبي

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العميد محمد الدهراوي مدير المباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الرائد محمد أيمن رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية وبالانتقال إلي موقع تحديد البلاغ المشار إليه.

سقوط المتهم



كما ضبط المدعو "و.ا"رجل أعمال وتاجر مفروشات شهير 49 سنة وبحوزته مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي وتم التحفظ على المضبوطات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.