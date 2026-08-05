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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد مقر مكتب التنسيق ويشدد على تيسير الإجراءات للطلاب

نائب رئيس جامعة طنطا
نائب رئيس جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

تفقد الدكتور السيد عبد العظيم العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مقر مكتب التنسيق الفرعي بجامعة طنطا؛ للوقوف على مدى جاهزيته واستعداده الكامل لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من شهادة الثانوية العامة، والتي تنطلق عمليات تسجيل رغباتهم اعتبارات من اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام متواصلة لتنتهي يوم الأحد القادم.

توجيهات جامعةطنطا  


وكان في استقباله خلال الجولة التفقدية الدكتور أيمن الفخراني مدير نوادي تكنولوجيا المعلومات، والدكتور هيثم الكومي، مدير عام التعليم بالجامعة، وأحمد صفا، مندوب الاتصال بالتنسيق.

تحسين خدمات المواطنين 

وجاءت الجولة التفقدية في إطار الاهتمام الصارم بتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والتنظيمية للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم، ووجه نائب رئيس الجامعة خلال الجولة بتوفير استراحة مجهزة وملحقة بمقر مكتب التنسيق لاستيعاب أولياء الأمور، فضلاً عن تطبيق خطة مسارات محددة لدخول وخروج الطلاب للحد من أي تكدس وضمان إتمام إجراءات التنسيق بسلاسة ويسر.

تبادل الخبرات والتجارب 

أوضح نائب رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تسخر كافة إمكانياتها البشرية والتكنولوجية لتقديم أفضل خدمة تنظيمية وأكاديمية لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم خلال هذه المرحلة، والعمل على توفير كافة وسائل الراحة، مع الاستعانة بنخبة من أخصائي شؤون الطلاب وأكفأ مدخلي البيانات لضمان تسجيل الرغبات بدقة متناهية ودون أي عقبات تذكر.

دعم الطلاب والطالبات المتطوعين 

كما شدد على القائمين على إدخال البيانات -من الموظفين والطلاب المتطوعين- بضرورة حسن استقبال الطلاب وتقديم كافة أوجه المساعدة لهم، مؤكداً على التواجد المستمر لأخصائي شؤون الطلاب من ذوي الخبرة والتخصص لإرادة الطلاب والرد الفوري على كافة استفساراتهم المتعلقة برغبات القبول بالكليات والتخصصات المختلفة.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا كنترولات ردع قانوني طلاب وطالبات التنسيق

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