عضو بالشيوخ: منصة شباب مصر ترجمة حقيقية لتمكين الأجيال الجديدة

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية لطرح أفكار ومبادرات شباب مصر تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مشاركة الشباب في العمل العام، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم في دعم مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

اليوم العالمي للشباب

وقال الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب لم يعد يقتصر على التأهيل والتدريب وبناء القدرات، وإنما امتد إلى منحهم مساحات حقيقية للتعبير عن أفكارهم والمشاركة في طرح الحلول أمام التحديات التي تواجه المجتمع، بما يعكس إيمان القيادة السياسية بقدرة الشباب على صناعة المستقبل.

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن إطلاق المنصة الوطنية بالتنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، يمثل قناة جديدة وفاعلة للتواصل مع الشباب، ويمنح أصحاب الأفكار والمبادرات الجادة فرصة حقيقية لعرض رؤاهم، والوصول بها إلى الجهات القادرة على دراستها ودعمها وتحويلها إلى مشروعات ومبادرات قابلة للتنفيذ.

وأشار النائب إلى أن إطلاق المنصة بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب، يحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تضع الشباب في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تحويل طاقاتهم وأفكارهم إلى قوة إيجابية تسهم في خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية الشاملة.

وأوضح الغنيمي أن دعم العمل التطوعي وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الشباب يمثلان محورًا مهمًا في هذه المبادرة، مؤكدًا أن إشراك الشباب في القضايا المجتمعية يمنحهم خبرات عملية مهمة، ويعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

وشدد نائب الإسكندرية على أهمية أن تكون المنصة الجديدة مساحة حقيقية لاكتشاف المواهب والعقول الشابة والأفكار المبتكرة، مع وضع آليات واضحة وسريعة لدراسة المقترحات الجادة، وتحديد سبل الاستفادة منها، حتى يشعر الشباب بأن أفكارهم تجد طريقها إلى التنفيذ وليس مجرد طرحها للنقاش.

وأكد أن مصر تمتلك قاعدة واسعة من الشباب المبدعين والقادرين على تقديم حلول وأفكار مبتكرة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في عقول الشباب وتمكينهم من أدوات المشاركة يمثل أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق المنصة الوطنية للشباب تمثل رسالة ثقة واضحة في قدرات الأجيال الجديدة، ودعوة مفتوحة أمامهم للمشاركة بأفكارهم ومبادراتهم في مسيرة بناء الوطن، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار فتح قنوات الحوار والتواصل مع الشباب، وتوفير الأدوات والإمكانات التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مبادرات ومشروعات تحقق أثرًا ملموسًا للمواطن والمجتمع.