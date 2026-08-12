أمريكا وإيران.. تصعيد مستمر ومضيق هرمز يتحول إلى ورقة ضغط

تتجه الأنظار مجددًا إلى منطقة الخليج مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تعثر جهود التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة ويعيد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها. وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه، بات المضيق أحد أبرز أوراق الضغط في المفاوضات، مع انعكاسات مباشرة على حركة التجارة وأسواق الطاقة العالمية.

مفاوضات متعثرة بين واشنطن وطهران

تواجه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران صعوبات متزايدة، في وقت تتمسك فيه طهران بمطالبها قبل الموافقة على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، بينما تواصل واشنطن الضغط على إيران وتؤكد قدرتها على تأمين الملاحة في المنطقة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن ملف المضيق أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بمسار التفاوض، بعدما أكدت إيران أن إعادة فتحه لن تتم قبل تلبية شروطها المتعلقة بوقف الإجراءات والضغوط الأمريكية.

مضيق هرمز.. ورقة ضغط استراتيجية

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويمثل شريانًا رئيسيًا لتدفقات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية. ولذلك فإن استمرار اضطراب حركة الملاحة عبره يثير مخاوف واسعة بشأن الإمدادات وأسعار الطاقة.

وتزداد أهمية المضيق في الأزمة الحالية باعتباره ورقة ضغط تستخدمها طهران في مواجهة واشنطن، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى منع تحول إغلاقه إلى أزمة طويلة الأمد تؤثر في الاقتصاد العالمي.

واشنطن تؤكد سيطرتها وطهران تتمسك بشروطها

في أحدث تطورات الأزمة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتمتع بـ«سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، في مقابل تأكيد مسؤولين إيرانيين أن المضيق سيظل مغلقًا ما لم تستجب واشنطن لمطالب طهران.

ويعكس هذا التباين استمرار الصراع على النفوذ في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية، ويزيد من صعوبة الوصول إلى تفاهم شامل بشأن مستقبل الملاحة.

هرمز يضغط على أسواق النفط

انعكست حالة عدم اليقين سريعًا على أسواق الطاقة، إذ ارتفعت أسعار النفط مع تراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، إلى جانب ورود تقارير عن هجمات استهدفت سفنًا، ما عزز المخاوف المتعلقة باستمرار اضطرابات الإمدادات.

ومع استمرار الأزمة، يبقى أي تصعيد جديد في منطقة الخليج مرشحًا لزيادة الضغوط على أسعار النفط وتكاليف النقل والتأمين البحري، وهو ما قد يمتد تأثيره إلى اقتصادات وأسواق خارج المنطقة.

السيناريوهات المقبلة

يبقى مستقبل الأزمة مرتبطًا بقدرة واشنطن وطهران على العودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى صيغة تضمن وقف التصعيد وإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة.

وفي المقابل، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز أو تعرض السفن لمزيد من الهجمات قد يرفع مخاطر اتساع الأزمة، ويزيد من الضغوط على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، ما يجعل المضيق محورًا رئيسيًا في أي تسوية مقبلة بين الطرفين.