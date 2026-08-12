الداخلية تكشف حقيقة اختطاف سيدة من قبل أهلها بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، ملابسات مقطع صوتى تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن إدعاء المتحدثة بإختطاف والدتها من قِبل أهليتها وتعديهم بالضرب عليها ، ورفضهم عودتها لمنزلها بالبحيرة ، مما أسفر عن معاناتها من أمراض نفسية.

وبالفحص وبإستدعاء والدة المتحدثة بالمقطع الصوتى (مقيمة طرف أهليتها بدائرة مركز شرطة كوم حمادة ) ، وبسؤالها نفت صحة ما جاء بالمقطع الصوتى، وقررت بوجود خلافات زوجية بينها وزوجها "والد المتحدثة بالمقطع" ، وتركها لمسكن الزوجية بإرادتها والإقامة طرف أهليتها لخلافات زوجية ، وبسؤال زوجها وأشقائها أيدوا ذلك ونفوا تعرضها للإيذاء.

وأمكن ضبط صاحبة الحساب (مقيمة بدائرة المركز) وبمواجهتها إعترفت بإدعائها الكاذب ، وعللت قيامها بذلك لحث والدتها على العودة لمسكن الزوجية وإثنائها عن موقفها .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.