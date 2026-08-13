التطهير والتوعية.. جهود متكاملة لحماية شبكات الصرف الصحي بالجمرك

شاركت الإدارة العامة للوعي البيئي والمشاركة المجتمعية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الإدارة العامة لمنطقة الجمرك في تنفيذ حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي بنطاق المنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وفي إطار حرص الشركة على تعزيز التواصل الميداني مع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وشهدت الحملة تكاملًا بين أعمال التطهير والتوعية الميدانية، حيث تواجدت فرق التطهير لتنفيذ أعمالها ورفع كفاءة الشبكات، بالتزامن مع قيام فريق الوعي البيئي بالتواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم.

كما تضمنت الحملة تنفيذ برنامج توعوي حول الاستخدام الصحيح لشبكات الصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، والتأكيد على أهمية دور المواطن في الحفاظ على البنية التحتية والحد من الممارسات التي قد تتسبب في انسداد الشبكات ووقوع الأعطال.

وامتدت جهود الحملة إلى استطلاع آراء المواطنين ورصد الملاحظات الميدانية، بما يسهم في تطوير مستوى الأداء والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الحملات في إطار توجه شركة الصرف الصحي بالإسكندرية نحو تنفيذ رؤية متكاملة للعمل الميداني، تجمع بين رفع كفاءة الشبكات من خلال أعمال التطهير، وبناء وعي مجتمعي يسهم في الحفاظ عليها واستدامة خدمات الصرف الصحي.