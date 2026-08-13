مجموعة 50% يدخل ايه؟.. كليات ومعاهد تنتظرك

مجموع 50% يدخل كلية ايه؟.. جاء هذا السؤال الأكثر بحثاً من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور ، خاصة مع استمرار تنسيق المرحلة الثانية2026 وانتظار الطلاب الحاصلين على مجموع 50% تنسيق المرحلة الثالثة وفتح باب تقليل الاغتراب.

ونستعرض لكم كليات ومعاهد تقبل من 50% وفقا لمؤشرات تنسيق 2025..



كليات تقبل من 50% علمي علوم ورياضة

يمكن معرفة مؤشرات تنسيق كليات تقبل من 50% علمي علوم ورياضة 2026 والتى نعتبر نتيجة تنسيق 2025 مؤشرا لها كما يلي:

تربية فنية حلوان بالزمالك 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى المطريه 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى الصحافه 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى اسكندرية 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى الزقازيق 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى اسوان 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى قويسنا 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 160 50.00%

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ 160 50.00%

تربية موسيقية حلوان 160 50.00%

دراسات نوعيه العريش 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى شبرا 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى بنها 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى سوهاج 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى قنا 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 160 50.00%

كليات تقبل من 50% أدبي

يمكن معرفة مؤشرات تنسيق كليات تقبل من 50% أدبي 2026 والتى نعتبر نتيجة تنسيق 2025 مؤشرا لها كما يلي:

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان 160 50.00%

دراسات نوعيه العريش 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية 160 50.00%

تربية موسيقية حلوان 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة 160 50.00%

تربية فنية حلوان بالزمالك 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد 160 50.00%

تربية فنية المنيا 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات مدينة السادات 160 50.00%

معاهد معتمدة تمنحك درجة البكالوريوس

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي).

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال).

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية.

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسي مطروح.

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم.

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم.

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم.

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية.

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس.

العالي الدولي لـ اللغات والترجمة تجمع خامس.

العالي الفندقي بالاقصر إيجوث.

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس.

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة.

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ.

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ.

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول.

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول.

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

العالي حاسبات ونظم تجمع أول.

العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر.

العالي خدمة اجتماعية المنصورة.

العالي خدمة اجتماعية بنها.

العالي خدمة اجتماعية سوهاج.

العالي خدمة اجتماعية أسوان.

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد.

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة.

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية.

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة.

العالي سياحة وفنادق الغردقة.

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر.

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث.

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم.

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 أكتوبر

العالي للغات بمصر جديدة

العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال .